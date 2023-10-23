Жители Днепра задолжали за воду более 800 млн грн: можно заключить договор на реструктуризацию

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Просим жильцов заплатить долги и не накапливать их. От этого зависит качественное предоставление услуги. Речь идет о транспорте, оперативном устранении аварийных ситуаций, обслуживании генераторов, которые предприятие приобрело, чтобы днепряне были с водой в случае отключений электроэнергии, — говорится в сообщении.
Отмечается, что днепряне, у которых есть долги, могут заключить договор на реструктуризацию – то есть оплатить частями.
Реструктуризация позволяет потребителю постепенно погашать долг. А главное – избежать принудительного метода взыскания и дополнительных денежных расходов, связанных с этим. Для заключения такого договора потребитель может обратиться как в абонентские службы нашего предприятия, так и в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП», – сообщили в городском совете.
Контактные номера телефонов абонслужб можно найти здесь.
Напомним, тариф на воду для жителей Днепра составляет 31,36 грн за 1 кубический метр воды (18,16 грн – за централизованное водоснабжение, 13,20 грн – за централизованный водоотвод).
Раньше мы писали, когда в Днепре планируют начать отопительный сезон.
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