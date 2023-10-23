Мешканці Дніпра заборгували за воду більше 800 млн грн: можна укласти договір на реструктуризацію

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Просимо мешканців сплатити борги і не накопичувати їх. Від цього залежить якісне надання послуги. Йдеться про транспорт, оперативне усунення аварійних ситуацій, обслуговування генераторів, які підприємство придбало, аби дніпряни були з водою у разі відключень електроенергії, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дніпряни, які мають борги, можуть укласти договір на реструктуризацію – тобто сплатити частинами.
Реструктуризація дозволяє споживачу поступово погашати накопичений борг. А головне – уникнути примусового методу його стягнення та додаткових грошових витрат, пов’язаних із цим. Для укладання такого договору споживач може звернутись як до абонентських служб нашого підприємства, так і до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП, – повідомили у міській раді.
Контактні номери телефонів абонслужб можна знайти тут.
Нагадаємо, тариф на воду для мешканців Дніпра складає 31,36 грн за 1 кубічний метр води (18,16 грн – за централізоване водопостачання, 13,20 грн – за централізоване водовідведення).
Раніше ми писали, коли у Дніпрі планують почати опалювальний сезон.
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