У Дніпрі на Набережній Заводській покинули після ДТП вщент розтрощене авто

На Набережній Заводській в районі вулиці Фортечної вже кілька днів стоїть вщент розбита автівка BMW.

Як з’ясувалося, на цьому місці сталася жахлива аварія – водій іномарки, за попередньою інформацією, на великій швидкості намагався повернути, але не впорався з керуванням та врізався у паркан.

Хто саме був за кермом автівки – поки невідомо. А авто так і продовжує там стояти.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до патрульної поліції. Як тільки ми отримаємо відповідь, обов’язково повідомимо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля річпорту сталася жахлива аварія: Lanos влетів у припарковану фуру.

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