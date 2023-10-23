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  • У Дніпрі на Набережній Заводській покинули після ДТП вщент розтрощене авто

У Дніпрі на Набережній Заводській покинули після ДТП вщент розтрощене авто

Сьогодні 16:51
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На Набережній Заводській в районі вулиці Фортечної вже кілька днів стоїть вщент розбита автівка BMW.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській покинули після ДТП вщент розтрощене авто

Як з’ясувалося, на цьому місці сталася жахлива аварія – водій іномарки, за попередньою інформацією, на великій швидкості намагався повернути, але не впорався з керуванням та врізався у паркан.

Хто саме був за кермом автівки – поки невідомо. А авто так і продовжує там стояти.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській покинули після ДТП вщент розтрощене авто

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській покинули після ДТП вщент розтрощене авто

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до патрульної поліції. Як тільки ми отримаємо відповідь, обов’язково повідомимо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля річпорту сталася жахлива аварія: Lanos влетів у припарковану фуру.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській покинули після ДТП вщент розтрощене автоУкраїнська

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