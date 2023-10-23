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У Дніпрі та області зростає захворюваність на COVID-19

Сьогодні 15:03
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На Дніпропетровщині зафіксували зростання захворюваності на COVID-19.

Новости Днепра про У Дніпрі та області зростає захворюваність на COVID-19

Про це повідомляє  ДУ “Дніпропетровський обласний ЦКПХ МОЗ”.

Упродовж періоду з 13 по 19 жовтня, у Дніпропетровській області на ГРВІ захворіло 9 592 людини. Цей рівень захворюваності знаходиться  на сезонному рівні, зазначають фахівці. 

Водночас є зростання захворюваності на COVID-19. Тільки за тиждень хворобу офіційно підтвердили у 688 людей, що на 43,3% більше показника минулого тижня.

Разом з тим, рівень вакцинації досить низький. За тиждень проти грипу вакциновано 973 особи. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 1113 осіб.

Нагадаємо, минулого тижня у Дніпрі та області зафіксували зростання захворюваності на ГРВІ. Також на Дніпропетровщині виявили випадки зараження штамом COVID-19 “Еріс”.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області зростає захворюваність на COVID-19Українська

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