У Дніпрі та області зростає захворюваність на COVID-19

На Дніпропетровщині зафіксували зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ “Дніпропетровський обласний ЦКПХ МОЗ”.

Упродовж періоду з 13 по 19 жовтня, у Дніпропетровській області на ГРВІ захворіло 9 592 людини. Цей рівень захворюваності знаходиться на сезонному рівні, зазначають фахівці.

Водночас є зростання захворюваності на COVID-19. Тільки за тиждень хворобу офіційно підтвердили у 688 людей, що на 43,3% більше показника минулого тижня.

Разом з тим, рівень вакцинації досить низький. За тиждень проти грипу вакциновано 973 особи. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 1113 осіб.

Нагадаємо, минулого тижня у Дніпрі та області зафіксували зростання захворюваності на ГРВІ. Також на Дніпропетровщині виявили випадки зараження штамом COVID-19 “Еріс”.

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