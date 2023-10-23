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У Дніпрі прогнозують затяжні зливи: за кілька днів випаде місячна норма опадів

Сьогодні 17:02
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Після затяжного бабиного літа на нас очікують такі ж затяжні опади.

Новости Днепра про У Дніпрі прогнозують затяжні зливи: за кілька днів випаде місячна норма опадів

Цього тижня на територію України зайдуть повітряні маси із південної Європи, тож буде досить тепло, але очікуються опади різної інтенсивності. Про це повідомляє кандидат географічних наук та метеоролог Ігор Кібальчич. 

Подекуди, упродовж тижня, за кілька днів може випасти місячна норма опадів, стверджує фахівець. Очікуються також грози, а у південних, західних та центральних областях через перепади температури можуть бути вранішні та вечірні тумани. 

Що з погодою у Дніпрі

У вівторок, 24 жовтня, варто очікувати теплу суху погоду. У середу, 25 жовтня, лівобережжя України накриють значні дощі, тож варто готуватися до затяжних злив. На півночі України можливий мокрий сніг, але Дніпру таке поки не загрожує.

У п’ятницю, 27 жовтня, вночі у північних та східних областях очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. У Дніпрі та області пройдуть зливи, втім температура повітря триматиметься на позначках +13…+16 градусів тепла. 

Трохи відступлять зливи лише у неділю, 29 жовтня. 

Новости Днепра про У Дніпрі прогнозують затяжні зливи: за кілька днів випаде місячна норма опадів

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Новости Днепра про У Дніпрі прогнозують затяжні зливи: за кілька днів випаде місячна норма опадівУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі прогнозують затяжні зливи: за кілька днів випаде місячна норма опадівРусский

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