В Днепре и области растет заболеваемость COVID-19

Об этом сообщает ГУ «Днепропетровский областной ЦУПХ МЗ».
За период с 13 по 19 октября, в Днепропетровской области ОРВИ заболело 9 592 человека. Этот уровень заболеваемости находится на сезонном уровне, отмечают специалисты.
В то же время есть рост заболеваемости COVID-19. Только за неделю болезнь официально подтвердили у 688 человек, что на 43,3% больше показателя на прошлой неделе.
Вместе с тем уровень вакцинации достаточно низкий. За неделю против гриппа вакцинировано 973 человека. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 1113 человек.
Напомним, на прошлой неделе в Днепре и области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. Также на Днепропетровщине выявили случаи заражения штаммом COVID-19 «Эрис».
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