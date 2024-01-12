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  • Жители Днепра поселили у себя в подъезде раненого дикого голубя: их поняли не все

Жители Днепра поселили у себя в подъезде раненого дикого голубя: их поняли не все

Сегодня 17:17
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В Днепре жители Победы приютили раненого голубя.

Новости Днепра про Жители Днепра поселили у себя в подъезде раненого дикого голубя: их поняли не все

В одном из подъездов «Китайки» на Победе днепряне поселили голубя. Раненую птицу приютили неравнодушные люди, которые увидели пернатую возле дома. Они решили не оставлять беднягу на морозе. Об этом в сообществе «Соборный район» рассказал Игорь Пинчук.

Голубя напоили, накормили и даже обустроили маленькую птичью квартирку. Через два дня пернатый оклемался, пришел в себя, начал двигаться, однако бросать свой новый дом не спешит.

Голубь освоился, теперь все ему друзья. Никого не опасается. Собаки не трогают, коты по домам сидят, а люди добрые, – комментирует Игорь.

Новости Днепра про Жители Днепра поселили у себя в подъезде раненого дикого голубя: их поняли не все

Однако проявление гуманизма поняли не все. Люди отмечают, что голуби могут переносить опасные болезни.

Вы бы еще мышь спасли от холода и притащили к подъезду.

А кто будет за ним убирать?

Пусть возьмут опеку над мышами. Им тоже холодно, – комментируют люди.

Несмотря на все, одобрительных комментариев гораздо больше. Днепряне благодарят жителей подъезда за то, что те не потеряли человечность и надеются, что с птицей и дальше все будет хорошо.

Новости Днепра про Жители Днепра поселили у себя в подъезде раненого дикого голубя: их поняли не все

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