Жители Днепра поселили у себя в подъезде раненого дикого голубя: их поняли не все

В одном из подъездов «Китайки» на Победе днепряне поселили голубя. Раненую птицу приютили неравнодушные люди, которые увидели пернатую возле дома. Они решили не оставлять беднягу на морозе. Об этом в сообществе «Соборный район» рассказал Игорь Пинчук.
Голубя напоили, накормили и даже обустроили маленькую птичью квартирку. Через два дня пернатый оклемался, пришел в себя, начал двигаться, однако бросать свой новый дом не спешит.
Голубь освоился, теперь все ему друзья. Никого не опасается. Собаки не трогают, коты по домам сидят, а люди добрые, – комментирует Игорь.
Однако проявление гуманизма поняли не все. Люди отмечают, что голуби могут переносить опасные болезни.
Вы бы еще мышь спасли от холода и притащили к подъезду.
А кто будет за ним убирать?
Пусть возьмут опеку над мышами. Им тоже холодно, – комментируют люди.
Несмотря на все, одобрительных комментариев гораздо больше. Днепряне благодарят жителей подъезда за то, что те не потеряли человечность и надеются, что с птицей и дальше все будет хорошо.
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