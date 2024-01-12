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Мешканці Дніпра поселили в себе у під’їзді пораненого дикого голуба: їх зрозуміли не всі

Сьогодні 17:17
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У Дніпрі мешканці Перемоги прихистили пораненого голуба.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра поселили в себе у під’їзді пораненого дикого голуба: їх зрозуміли не всі

В одному із під’їздів “Китайки” на Перемозі дніпряни поселили голуба. Пораненого птаха прихистили небайдужі люди, які побачити пернатого біля будинку. Вони вирішили не залишати бідосю на морозі. Про це у спільноті “Соборний район” розповів Ігор Пінчук. 

Голуба напоїли, нагодували та навіть облаштували маленьке помешкання. За два дні птах оклигав, прийшов до тями, почав рухатися, проте кидати свій новий дім не поспішає. 

Голуб освоївся, тепер всі йому друзі. Нікого не боїться. Собаки не чіпають, коти по домівках сидять, а люди добрі, – коментує Ігор. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра поселили в себе у під’їзді пораненого дикого голуба: їх зрозуміли не всі

Однак вияв гуманізму зрозуміли не всі. Люди зауважують, що голуби можуть переносити небезпечні хвороби. 

Ви ще б мишу врятували від холоду і притягли до під’їзду. 

А хто за ним прибиратиме?

Хай ще візьмут опіку над мишами. Їм теж холодно, – коментують люди.

Попри все, схвальних коментарів значно більше. Дніпряни дякують жителям під’їзду за те, що ті не втратили людяність і сподіваються, що з птахом і далі все буде добре. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра поселили в себе у під’їзді пораненого дикого голуба: їх зрозуміли не всі

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра поселили в себе у під’їзді пораненого дикого голуба: їх зрозуміли не всіУкраїнська

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