Вбивцю з Харківщини випадково знайшли поблизу Новомосковська

Днями поблизу Новомосковська затримали чоловіка, якому інкримінують скоєння умисного вбивства. Злочин підозрюваний вчинив у сусідній Харківській області, але залягти на дно вирішив на Дніпропетровщині.
З грудня минулого року чоловіка розшукували по всій Харківській області. 58-річний підозрюваний переховувався від органів досудового розслідування. 11 січня оперативники кримінальної поліції спільно з працівниками оперативних служб встановили місце перебування підозрюваного та затримали його у Новомосковському районі.
Ймовірного вбивцю дніпровські копи передали своїм колегам з Харкова.
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