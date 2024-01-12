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Вбивцю з Харківщини випадково знайшли поблизу Новомосковська

Сьогодні 16:03
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У Новомосковському районі знайшли чоловіка, якого розшукують за вбивство вчинене в сусідній області.

Новости Днепра про Вбивцю з Харківщини випадково знайшли поблизу Новомосковська

Днями поблизу Новомосковська затримали чоловіка, якому інкримінують скоєння умисного вбивства. Злочин підозрюваний вчинив у сусідній Харківській області, але залягти на дно вирішив на Дніпропетровщині. 

З грудня минулого року чоловіка розшукували по всій Харківській області. 58-річний підозрюваний переховувався від органів досудового розслідування. 11 січня оперативники кримінальної поліції спільно з працівниками оперативних служб встановили місце перебування підозрюваного та затримали його у Новомосковському районі.

Ймовірного вбивцю дніпровські копи передали своїм колегам з Харкова. 

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