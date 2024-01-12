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У Дніпропетровській області під суд піде чоловік, який ґвалтував 11-річну доньку своєї знайомої

Сьогодні 13:24
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У Дніпропетровській області судитимуть чоловіка, якому інкримінують сексуальне насилля над неповнолітньою.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області під суд піде чоловік, який ґвалтував 11-річну доньку своєї знайомої

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Мова йде про мешканця Кам’янського району, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. Слідство встановило, що чоловік неодноразово ґвалтував 11-річну доньку своєї співмешканки. 

Насилля відбувалося тоді, коли матері дівчинки не було вдома. Чоловік примушував дитину залишитися з ним наодинці. Слідству вдалося зібрали докази того, що упродовж року підозрюваний неодноразово ґвалтував постраждалу. 

На момент початку вчинення протиправних дій дівчинці було 11 років.

За результатами слідчих заходів і допиту дитини із використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області під суд піде чоловік, який ґвалтував 11-річну доньку своєї знайомоїУкраїнська

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