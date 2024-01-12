В Днепропетровской области под суд пойдет мужчина, насиловавший 11-летнюю дочь своей знакомой

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Речь идет о жителе Каменского района, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Следствие установило, что мужчина неоднократно насиловал 11-летнюю дочь своей сожительницы.
Насилие совершалось тогда, когда матери девочки не было дома. Мужчина заставлял ребенка остаться с ним наедине. Следствию удалось собрать доказательства того, что в течение года подозреваемый не раз насиловал пострадавшую.
К моменту начала совершения противоправных действий девочке было 11 лет.
По результатам следственных мероприятий и допроса ребенка с использованием методики «Зеленая комната», основанной на международных стандартах обращения с несовершеннолетними, информация о совершении противоправных действий мужчины подтвердилась.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
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