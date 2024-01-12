Структури міськради Кам’янського планують витратити на “висвітлення діяльності” понад 500 тис. грн - Днепр Инфо
Структури міськради Кам’янського планують витратити на “висвітлення діяльності” понад 500 тис. грн
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Сегодня 13:43

Кам'янська міська рада продовжує дивувати закупівлями на "висвітлення діяльності".

Новости Днепра про Структури міськради Кам’янського планують витратити на

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кам’янська міська рада планує витратити на “послуги, пов’язані з друком (розміщення новин, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, інших інформаційних приводів на шпальтах газет), два мільйони гривень. Такий тендер з’явився на сайті державних закупівель.

Тепер ж подібні тендери оголосили структури цієї міськради: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, департамент соціальної політики та департамент освіти. Загальна сума закупівель складає понад 500 тисяч гривень.

За умовами тендерів, зазначені структури міської ради хочуть отримати послуги з “висвітлення діяльності” на радіо та в мережі Інтернет. Усі закупівлі були оголошені на початку січня 2024 року.

Так, департамент освіти планує витратити 300 000 грн на “виготовлення, розміщення та трансляцію інформаційних матеріалів в радіоефірі на регіональних радіостанціях”. 

Новости Днепра про Структури міськради Кам’янського планують витратити на

Департамент соціальної політики оголосив тендер на “послуги” щодо висвітлення своєї діяльності у мережі Інтернет на 150 000 грн. 

Новости Днепра про Структури міськради Кам’янського планують витратити на

А управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення закуповує “послуги щодо висвітлення діяльності” на 99 000 грн. 

Новости Днепра про Структури міськради Кам’янського планують витратити на

Зазначимо, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення вже навіть встигло укласти договір з переможцем – ТОВ “Інформаційне агентство “Пильний погляд”, яке і буде “висвітлювати діяльність” управління в інтернеті.

Новости Днепра про Структури міськради Кам’янського планують витратити на

Новости Днепра про Структури міськради Кам’янського планують витратити на

Новости Днепра про Структури міськради Кам’янського планують витратити на

Новости Днепра про Структури міськради Кам’янського планують витратити на

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