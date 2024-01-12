Убийцу из Харьковщины случайно нашли вблизи Новомосковска

В Новомосковском районе нашли мужчину, которого разыскивают за убийство совершенное в соседней области.

На днях вблизи Новомосковска задержали мужчину, которому инкриминируют совершение умышленного убийства. Преступление подозреваемый совершил в соседней Харьковской области, но залечь на дно решил в Днепропетровской области.

С декабря прошлого года мужчину разыскивали по всей Харьковской области. 58-летний подозреваемый скрывался от органов досудебного расследования. 11 января оперативники криминальной полиции совместно с работниками оперативных служб установили местонахождение подозреваемого и задержали его в Новомосковском районе.

Вероятного убийцу днепровские копы передали своим коллегам из Харькова.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге подростки изнасиловали 42-летнюю женщину.

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