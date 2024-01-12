Убийцу из Харьковщины случайно нашли вблизи Новомосковска

На днях вблизи Новомосковска задержали мужчину, которому инкриминируют совершение умышленного убийства. Преступление подозреваемый совершил в соседней Харьковской области, но залечь на дно решил в Днепропетровской области.
С декабря прошлого года мужчину разыскивали по всей Харьковской области. 58-летний подозреваемый скрывался от органов досудебного расследования. 11 января оперативники криминальной полиции совместно с работниками оперативных служб установили местонахождение подозреваемого и задержали его в Новомосковском районе.
Вероятного убийцу днепровские копы передали своим коллегам из Харькова.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге подростки изнасиловали 42-летнюю женщину.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на ж/м Победа произошло ДТП.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
В Днепре на месте старинных домов выросли новые торговые и…
В Днепре жители Победы приютили раненого голубя.
В Днепре на ж/м Победа произошло ДТП.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
В Днепре на месте старинных домов выросли новые торговые и бизнес-центры. Часть столетних зданий разрушилась от возраста, часть – была снесена ради возведения новых, более удобных и современных помещений.
В Днепре жители Победы приютили раненого голубя.
Эта "аффирмация" сейчас очень метко подчеркивает настроение многих днепрян.
На Игрене третий день перебои с водой.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого ужасного преступления.
В связи с военным положением в стране был введен ряд дополнительных правил для военнообязанных. Среди прочего – все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет. Без него им недоступен ряд услуг и возможностей.
В Днепропетровской области снова спасали людей от отравления угарным газом.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!