Жители Днепра могут услышать громкий «бах»: когда и где

Все под контролем.

В некоторых районах Днепра снова прогремят массовые взрывы.

Как уверяют в управлении ЖКХ Левобережной администрации, все под контролем это промышленные работы.

3 ноября с 12 по 17 жители Самарского района могут услышать громкие звуки. В Любимовском районе проведут массовый взрыв. Точное время не называют.

Ситуация находится под контролем, предприятием будут соблюдены все условия, говорится в сообщении.

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