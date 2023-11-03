Жители Днепра могут услышать громкий «бах»: когда и где

В некоторых районах Днепра снова прогремят массовые взрывы.
Как уверяют в управлении ЖКХ Левобережной администрации, все под контролем это промышленные работы.
3 ноября с 12 по 17 жители Самарского района могут услышать громкие звуки. В Любимовском районе проведут массовый взрыв. Точное время не называют.
Ситуация находится под контролем, предприятием будут соблюдены все условия, говорится в сообщении.
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