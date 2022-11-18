Збив дітей на тротуарі: суд виніс вирок водієві з Кам’янського

У Кам’янському Дніпропетровської області п’яний водій збив двох дітей на тротуарі. Дніпровський суд виніс йому вирок.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Аварія сталася на лівому березі міста. Нетверезий чоловік їхав на автомобілі «Опель Вектра» бульваром Будівельників у напрямку вулиці Харківської. На пішохідній доріжці стояли два хлопця, водій не впорався з керуванням на наїхав просто на них.

Очевидці ДТП викликали швидку, хлопців доставили до лікарні, потім їх лікували у Дніпрі.

Чоловік у суді свою провину визнав та розповів, що їхав по своїх справах, зі швидкістю 60-65 км/год (хоча у місті дозволено не більше 50 км/год). Перед пішохідним переходом біля ТР «Терра» він побачив дитину із самокатом, що перебігала дорогу. Водій почав гальмувати, але не вийшло, він гальмував далі, і тут гальма спрацювали, а машину занесло на тротуар, де йшли хлопці. Чоловік казав, що не пив, проте це не так.

Хлопці йшли з ТЦ «Терра», біля проїжджої частини вони зупинилися біля пішохідного переходу, чекали поки проїдуть автомобілі, як на них наїхав «Опель». Один з них знепритомнів, отримав струс мозку, перелом ключиці лівого плеча та черепно-мозкову травму.

Інший хлопчик зміг самостійно піднятися і отримав забиття, але легші, ніж у друга. Він розповів, що водій допомогу не пропонував, а зупинився біля стоянки і був там.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння).

Йому призначили випробувальний термін тривалістю 2 роки, а також чоловік повинен виплатити моральну шкоду на суму близько 178 тисяч гривень та судові витрати.

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