Сбил детей на тротуаре: суд вынес приговор водителю из Каменского

В Каменском Днепропетровской области пьяный водитель сбил двоих детей на тротуаре. Днепровский суд вынес ему приговор.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Авария произошла на левом берегу города. Нетрезвый мужчина ехал на автомобиле «Опель Вектра» по бульвару Строителей в направлении улицы Харьковской. На пешеходной дорожке стояли два мальчика, водитель не справился с управлением и наехал прямо на них.

Очевидцы ДТП вызвали скорую, ребят доставили в больницу, затем их лечили в Днепре.

Мужчина в суде свою вину признал и рассказал, что ехал по своим делам со скоростью 60-65 км/ч (хотя в городе разрешено не более 50 км/ч). Перед пешеходным переходом возле ТР «Терра» он увидел перебегавшего дорогу ребенка с самокатом. Водитель начал тормозить, но не получилось, он тормозил дальше, и тут тормоза сработали, а машину занесло на тротуар, где шли ребята. Мужчина говорил, что не пил, но это не так.

Мальчики шли с ТЦ «Терра», у проезжей части они остановились у пешеходного перехода, ждали пока проедут автомобили, как на них наехал «Опель». Один из них потерял сознание, получил сотрясение мозга, перелом ключицы левого плеча и черепно-мозговую травму.

Другой мальчик смог самостоятельно подняться, он получил ушибы, но легче, чем у друга. Он рассказал, что водитель помощь не предлагал, а остановился у стоянки и находился там.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Ему назначили испытательный срок 2 года, а также мужчина должен выплатить моральный ущерб на сумму около 178 тысяч гривен и судебные издержки.

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