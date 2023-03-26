Сайт Днепра Новости Заряжайте все: с понедельника в Днепре и области сотням потребителей будут выключать свет (адреса) Заряжайте все: с понедельника в Днепре и области сотням потребителей будут выключать свет (адреса)
Это будут плановые роботы.
Об этом сообщили в телеграмм-канале Центральной энергетической компании.
На следующей неделе в Днепре и области будут производиться плановые ремонтные работы. Поэтому у некоторых потребителей временно не будет света.
Так, с 27 по 29 марта, с 8 по 17, не будет света.
Где не будет света 27 марта:
Село Днепровское:
Желтые Воды:
улица Гвардейская: 2-22 (парные), 9-25 (нечетные); переулок Пирогова: 11-31 (нечетные), 14-40 (парные);
Криворожский район:
Глеюватский сельский совет:
Ингулецкий район:
Вольногорск:
улица Центральная, 31а, 77б; улица Юрия Устенко 5, 39а.
Кривой Рог:
улица Левицкого 13-23 (нечетные), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70; улица Озерная: 1, 1а, 3, 5; улица Олега Куприянца: 2, 35а; улица Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; улица Олега Рычкова: 1-18, 21, 24; улица Сергея Заики: 1-3, 5-11; улица Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15; улица Юрия Кажанова: 1-5, 7-12, 14.
Село Губиниха:
улица Новая: 4, 6, 10, 14.
Село Днепровское:
улица Набережная: 1, 1а, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Школьная улица: 6, 8, 10. Отключение света 28 марта
Днепр:
Кривой Рог:
улица Левицкого: 13-23 (нечетные), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70; улица Озерная: 1, 1а, 3, 5; улица Олега Куприянца: 2, 35а; улица Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; улица Олега Рычкова: 1-18, 21, 24; улица Сергея Заики: 1-3, 5-11; улица Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15; улица Юрия Кажанова: 1-5, 7-12, 14.
Апостолово:
Ингулецкий район:
Желтые Воды:
улица Казацкой Славы 17-19. Отключение света 29 марта
Кривой Рог:
улица Левицкого: 13-23 (нечетные), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70; улица Озерная: 1, 1а, 3, 5; улица Олега Куприянца: 2, 35а; улица Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; улица Олега Рычкова: 1-18, 21, 24; улица Сергея Заики: 1-3, 5-11; улица Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15; улица Юрия Кажанова: 1-5, 7-12, 14.
Напомним, в Днепре на этой неделе
выключили отопление. Это произошло ради экономии и значительного потепления. Читайте также:
Українська Русский Яна Юхименко
Автор:
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