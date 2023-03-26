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  • Заряжайте все: с понедельника в Днепре и области сотням потребителей будут выключать свет (адреса)

Заряжайте все: с понедельника в Днепре и области сотням потребителей будут выключать свет (адреса)

Сегодня 16:27
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Это будут плановые роботы.

Новости Днепра про Заряжайте все: с понедельника в Днепре и области сотням потребителей будут выключать свет (адреса)

Об этом сообщили в телеграмм-канале Центральной энергетической компании.

На следующей неделе в Днепре и области будут производиться плановые ремонтные работы. Поэтому у некоторых потребителей временно не будет света.

Так, с 27 по 29 марта, с 8 по 17, не будет света.

Где не будет света 27 марта:

Село Днепровское:

  • Школьная улица 2а.

Желтые Воды:

  • улица Гвардейская: 2-22 (парные), 9-25 (нечетные);
  • переулок Удельный: 1-24;
  • переулок Пирогова: 11-31 (нечетные), 14-40 (парные);
  • улица Филатова: 12;
  • переулок Панфилова: 2-8.
  • улица Гимназическая: 2а;
  • улица Саксаганского: 1а;
  • улица 8 марта: 42а;
  • улица Маяковского.

Криворожский район:

  • Село Шевченковское;
  • Глеюватский сельский совет:
  • улица Березовая;
  • улица Софиевская,
  • сельский совет,
  • Детский сад.

Ингулецкий район:

  • село Озерное;
  • улица Левицкого;
  • улица Куприянца;
  • улица Озерная.

Вольногорск:

  • улица Центральная, 31а, 77б;
  • улица Юрия Устенко 5, 39а.

Кривой Рог:

  • улица Левицкого 13-23 (нечетные), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70;
  • улица Озерная: 1, 1а, 3, 5;
  • улица Олега Куприянца: 2, 35а;
  • улица Мартовича: 1а, 2а;
  • улица Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;
  • улица Олега Рычкова: 1-18, 21, 24;
  • улица Сергея Заики: 1-3, 5-11;
  • улица Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;
  • улица Юрия Кажанова: 1-5, 7-12, 14.

Село Губиниха:

  • улица Лесная: 1-2;
  • улица Новая: 4, 6, 10, 14.

Село Днепровское:

  • улица Лесная: 1б;
  • улица Набережная: 1, 1а, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
  • улица Спортивная: 9;
  • Школьная улица: 6, 8, 10.

Отключение света 28 марта

Днепр:

  • улица Аэродром 1-17.

Кривой Рог:

  • улица Левицкого: 13-23 (нечетные), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70;
  • улица Озерная: 1, 1а, 3, 5;
  • улица Олега Куприянца: 2, 35а;
  • улица Мартовича: 1а, 2а;
  • улица Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;
  • улица Олега Рычкова: 1-18, 21, 24;
  • улица Сергея Заики: 1-3, 5-11;
  • улица Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;
  • улица Юрия Кажанова: 1-5, 7-12, 14.

Апостолово:

  • улица Олеся Гончара.
  • Село Гековка,
  • улица Вишневая: 2, 3, 6.

Ингулецкий район:

  • село Озерное,
  • улица Левицкого,
  • улица Куприянца,
  • улица Озерная.

Желтые Воды:

  • улица Казацкой Славы 17-19.

Отключение света 29 марта

Кривой Рог:

  • улица Левицкого: 13-23 (нечетные), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70;
  • улица Озерная: 1, 1а, 3, 5;
  • улица Олега Куприянца: 2, 35а;
  • улица Мартовича: 1а, 2а;
  • улица Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;
  • улица Олега Рычкова: 1-18, 21, 24;
  • улица Сергея Заики: 1-3, 5-11;
  • улица Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;
  • улица Юрия Кажанова: 1-5, 7-12, 14.

Напомним, в Днепре на этой неделе выключили отопление. Это произошло ради экономии и значительного потепления.

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