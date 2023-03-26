Заряжайте все: с понедельника в Днепре и области сотням потребителей будут выключать свет (адреса)

Это будут плановые роботы.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Центральной энергетической компании.

На следующей неделе в Днепре и области будут производиться плановые ремонтные работы. Поэтому у некоторых потребителей временно не будет света.

Так, с 27 по 29 марта, с 8 по 17, не будет света.

Где не будет света 27 марта:

Село Днепровское:

Школьная улица 2а.

Желтые Воды:

улица Гвардейская: 2-22 (парные), 9-25 (нечетные);

переулок Удельный: 1-24;

переулок Пирогова: 11-31 (нечетные), 14-40 (парные);

улица Филатова: 12;

переулок Панфилова: 2-8.

улица Гимназическая: 2а;

улица Саксаганского: 1а;

улица 8 марта: 42а;

улица Маяковского.

Криворожский район:

Село Шевченковское;

Глеюватский сельский совет:

улица Березовая;

улица Софиевская,

сельский совет,

Детский сад.

Ингулецкий район:

село Озерное;

улица Левицкого;

улица Куприянца;

улица Озерная.

Вольногорск:

улица Центральная, 31а, 77б;

улица Юрия Устенко 5, 39а.

Кривой Рог:

улица Левицкого 13-23 (нечетные), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70;

улица Озерная: 1, 1а, 3, 5;

улица Олега Куприянца: 2, 35а;

улица Мартовича: 1а, 2а;

улица Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;

улица Олега Рычкова: 1-18, 21, 24;

улица Сергея Заики: 1-3, 5-11;

улица Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

улица Юрия Кажанова: 1-5, 7-12, 14.

Село Губиниха:

улица Лесная: 1-2;

улица Новая: 4, 6, 10, 14.

Село Днепровское:

улица Лесная: 1б;

улица Набережная: 1, 1а, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

улица Спортивная: 9;

Школьная улица: 6, 8, 10.

Отключение света 28 марта

Днепр:

улица Аэродром 1-17.

Кривой Рог:

улица Левицкого: 13-23 (нечетные), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70;

улица Озерная: 1, 1а, 3, 5;

улица Олега Куприянца: 2, 35а;

улица Мартовича: 1а, 2а;

улица Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;

улица Олега Рычкова: 1-18, 21, 24;

улица Сергея Заики: 1-3, 5-11;

улица Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

улица Юрия Кажанова: 1-5, 7-12, 14.

Апостолово:

улица Олеся Гончара.

Село Гековка,

улица Вишневая: 2, 3, 6.

Ингулецкий район:

село Озерное,

улица Левицкого,

улица Куприянца,

улица Озерная.

Желтые Воды:

улица Казацкой Славы 17-19.

Отключение света 29 марта

Кривой Рог:

улица Левицкого: 13-23 (нечетные), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70;

улица Озерная: 1, 1а, 3, 5;

улица Олега Куприянца: 2, 35а;

улица Мартовича: 1а, 2а;

улица Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;

улица Олега Рычкова: 1-18, 21, 24;

улица Сергея Заики: 1-3, 5-11;

улица Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

улица Юрия Кажанова: 1-5, 7-12, 14.

Напомним, в Днепре на этой неделе выключили отопление. Это произошло ради экономии и значительного потепления.

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