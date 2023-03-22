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Протягом дня подача тепла до осель мешканців Дніпра буде припинена

Сьогодні 12:14
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Сьогодні, 22 березня, у Дніпрі завершують опалювальний сезон - найтяжчий за всі роки незалежності України.

Новости Днепра про Протягом дня подача тепла до осель мешканців Дніпра буде припинена

У міськраді зазначали, що протягом дня подача тепла до осель містян буде припинена.

Новости Днепра про Протягом дня подача тепла до осель мешканців Дніпра буде припинена

Нагадаємо, нещодавно на сайті міської ради опублікували відповідний документ. У ньому йшлося, що це рішення пов’язано з підвищенням середньодобової температури повітря.

Крім того, заступник міського голови Михайло Лисенко повідомляв, що мешканці Дніпра мають чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами міста. І передчасне завершення опалювального сезону дозволить заощадити, адже війна ще не закінчилась.

Зазначимо, минулого року опалювальний сезон у Дніпрі завершили 31 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро накриє справжнє весняне потепління.

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Новости Днепра про Протягом дня подача тепла до осель мешканців Дніпра буде припиненаУкраїнська

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