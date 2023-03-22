Протягом дня подача тепла до осель мешканців Дніпра буде припинена

Сьогодні, 22 березня, у Дніпрі завершують опалювальний сезон - найтяжчий за всі роки незалежності України.

У міськраді зазначали, що протягом дня подача тепла до осель містян буде припинена.

Нагадаємо, нещодавно на сайті міської ради опублікували відповідний документ. У ньому йшлося, що це рішення пов’язано з підвищенням середньодобової температури повітря.

Крім того, заступник міського голови Михайло Лисенко повідомляв, що мешканці Дніпра мають чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами міста. І передчасне завершення опалювального сезону дозволить заощадити, адже війна ще не закінчилась.

Зазначимо, минулого року опалювальний сезон у Дніпрі завершили 31 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро накриє справжнє весняне потепління.

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