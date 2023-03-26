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  • Заряджайте все: з понеділка в Дніпрі та області сотням споживачів вимикатимуть світло (адреси)

Заряджайте все: з понеділка в Дніпрі та області сотням споживачів вимикатимуть світло (адреси)

Сьогодні 16:27
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Це будуть планові роботи.

Новости Днепра про Заряджайте все: з понеділка в Дніпрі та області сотням споживачів вимикатимуть світло (адреси)

Про це повідомили в телеграм-каналі Центральної енергетичної компанії. 

Наступного тижня в Дніпрі та області будуть проводити планові ремонтні роботи. Через це, у деяких споживачів тимчасово не буде світла. 

Так, з 27 по 29 березня, з 8 до 17, не буде світла. 

Де не буде світла 27 березня:

Село Дніпровське:

  • вулиця Шкільна 2а.

Жовті Води:

  • вулиця Гвардійська: 2-22 (парні), 9-25 (непарні);
  • провулок Удільний: 1-24;
  • провулок Пирогова: 11-31 (непарні), 14-40 (парні);
  • вулиця Філатова: 12;
  • провулок Панфілова: 2-8.
  • вулиця Гімназійна: 2а;
  • вулиця Саксаганського: 1а;
  • вулиця 8 березня: 42а;
  • вулиця Маяковського.

Криворізький район:

  • Село Шевченківське;

Глеюватська сільська рада:

  • вулиця Березова;
  • вулиця Софіївська,
  • сільська рада,
  • Дитячий садок.

Інгулецький район:

  • село Озерне;
  • вулиця Левицького;
  • вулиця Купріянца;
  • вулиця Озерна.
  • Вільногірськ:
  • вулиця Центральна 31а, 77б;
  • вулиця Юрія Устенка 5, 39а.

Кривий Ріг:

  • вулиця Левицького 13-23 (непарні), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70;
  • вулиця Озерна: 1, 1а, 3, 5;
  • вулиця Олега Купріянца: 2, 35а;
  • вулиця Мартовича: 1а, 2а;
  • вулиця Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;
  • вулиця Олега Ричкова: 1-18, 21, 24;
  • вулиця Сергія Заїки: 1-3, 5-11;
  • вулиця Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;
  • вулиця Юрія Кажанова: 1-5, 7-12, 14.

Село Губиниха:

  • вулиця Лісна: 1-2;
  • вулиця Нова: 4, 6, 10, 14.

Село Дніпровське:

  • вулиця Лісна: 1б;
  • вулиця Набережна: 1, 1а, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
  • вулиця Спортивна: 9;
  • вулиця Шкільна: 6, 8, 10.

Відключення світла 28 березня

Дніпро:

  • вулиця Аеродром 1-17.

Кривий Ріг:

  • вулиця Левицького: 13-23 (непарні), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70;
  • вулиця Озерна: 1, 1а, 3, 5;
  • вулиця Олега Купріянца: 2, 35а;
  • вулиця Мартовича: 1а, 2а;
  • вулиця Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;
  • вулиця Олега Ричкова: 1-18, 21, 24;
  • вулиця Сергія Заїки: 1-3, 5-11;
  • вулиця Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;
  • вулиця Юрія Кажанова: 1-5, 7-12, 14.

Апостолове:

  • вулиця Олеся Гончара.

Село Геківка,

  • вулиця Вишнева: 2, 3, 6.

Інгулецький район:

  • село Озерне,
  • вулиця Левицького,
  • вулиця Купріянца,
  • вулиця Озерна.

Жовті Води:

  • вулиця Козацької Слави 17-19.

Відключення світла 29 березня

Кривий Ріг:

  • вулиця Левицького: 13-23 (непарні), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70;
  • вулиця Озерна: 1, 1а, 3, 5;
  • вулиця Олега Купріянца: 2, 35а;
  • вулиця Мартовича: 1а, 2а;
  • вулиця Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;
  • вулиця Олега Ричкова: 1-18, 21, 24;
  • вулиця Сергія Заїки: 1-3, 5-11;
  • вулиця Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;
  • вулиця Юрія Кажанова: 1-5, 7-12, 14.

Нагадаємо, у Дніпрі цього тижня вимкнули опалення. Це сталося задля економії та через значне потепління.

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