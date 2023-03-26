Заряджайте все: з понеділка в Дніпрі та області сотням споживачів вимикатимуть світло (адреси)

Це будуть планові роботи.

Про це повідомили в телеграм-каналі Центральної енергетичної компанії.

Наступного тижня в Дніпрі та області будуть проводити планові ремонтні роботи. Через це, у деяких споживачів тимчасово не буде світла.

Так, з 27 по 29 березня, з 8 до 17, не буде світла.

Де не буде світла 27 березня:

Село Дніпровське:

вулиця Шкільна 2а.

Жовті Води:

вулиця Гвардійська: 2-22 (парні), 9-25 (непарні);

провулок Удільний: 1-24;

провулок Пирогова: 11-31 (непарні), 14-40 (парні);

вулиця Філатова: 12;

провулок Панфілова: 2-8.

вулиця Гімназійна: 2а;

вулиця Саксаганського: 1а;

вулиця 8 березня: 42а;

вулиця Маяковського.

Криворізький район:

Село Шевченківське;

Глеюватська сільська рада:

вулиця Березова;

вулиця Софіївська,

сільська рада,

Дитячий садок.

Інгулецький район:

село Озерне;

вулиця Левицького;

вулиця Купріянца;

вулиця Озерна.

Вільногірськ:

вулиця Центральна 31а, 77б;

вулиця Юрія Устенка 5, 39а.

Кривий Ріг:

вулиця Левицького 13-23 (непарні), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70;

вулиця Озерна: 1, 1а, 3, 5;

вулиця Олега Купріянца: 2, 35а;

вулиця Мартовича: 1а, 2а;

вулиця Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;

вулиця Олега Ричкова: 1-18, 21, 24;

вулиця Сергія Заїки: 1-3, 5-11;

вулиця Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

вулиця Юрія Кажанова: 1-5, 7-12, 14.

Село Губиниха:

вулиця Лісна: 1-2;

вулиця Нова: 4, 6, 10, 14.

Село Дніпровське:

вулиця Лісна: 1б;

вулиця Набережна: 1, 1а, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

вулиця Спортивна: 9;

вулиця Шкільна: 6, 8, 10.

Відключення світла 28 березня

Дніпро:

вулиця Аеродром 1-17.

Кривий Ріг:

вулиця Левицького: 13-23 (непарні), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70;

вулиця Озерна: 1, 1а, 3, 5;

вулиця Олега Купріянца: 2, 35а;

вулиця Мартовича: 1а, 2а;

вулиця Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;

вулиця Олега Ричкова: 1-18, 21, 24;

вулиця Сергія Заїки: 1-3, 5-11;

вулиця Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

вулиця Юрія Кажанова: 1-5, 7-12, 14.

Апостолове:

вулиця Олеся Гончара.

Село Геківка,

вулиця Вишнева: 2, 3, 6.

Інгулецький район:

село Озерне,

вулиця Левицького,

вулиця Купріянца,

вулиця Озерна.

Жовті Води:

вулиця Козацької Слави 17-19.

Відключення світла 29 березня

Кривий Ріг:

вулиця Левицького: 13-23 (непарні), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70;

вулиця Озерна: 1, 1а, 3, 5;

вулиця Олега Купріянца: 2, 35а;

вулиця Мартовича: 1а, 2а;

вулиця Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;

вулиця Олега Ричкова: 1-18, 21, 24;

вулиця Сергія Заїки: 1-3, 5-11;

вулиця Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

вулиця Юрія Кажанова: 1-5, 7-12, 14.

Нагадаємо, у Дніпрі цього тижня вимкнули опалення. Це сталося задля економії та через значне потепління.

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