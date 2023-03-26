Сайт Дніпра Новини Заряджайте все: з понеділка в Дніпрі та області сотням споживачів вимикатимуть світло (адреси) Заряджайте все: з понеділка в Дніпрі та області сотням споживачів вимикатимуть світло (адреси)
Це будуть планові роботи.
Про це повідомили в телеграм-каналі Центральної енергетичної компанії.
Наступного тижня в Дніпрі та області будуть проводити планові ремонтні роботи. Через це, у деяких споживачів тимчасово не буде світла.
Так, з 27 по 29 березня, з 8 до 17, не буде світла.
Де не буде світла 27 березня:
Село Дніпровське:
Жовті Води:
вулиця Гвардійська: 2-22 (парні), 9-25 (непарні); провулок Удільний: 1-24; провулок Пирогова: 11-31 (непарні), 14-40 (парні); вулиця Філатова: 12; провулок Панфілова: 2-8. вулиця Гімназійна: 2а; вулиця Саксаганського: 1а; вулиця 8 березня: 42а; вулиця Маяковського.
Криворізький район:
Глеюватська сільська рада:
вулиця Березова; вулиця Софіївська, сільська рада, Дитячий садок.
Інгулецький район:
село Озерне; вулиця Левицького; вулиця Купріянца; вулиця Озерна. Вільногірськ: вулиця Центральна 31а, 77б; вулиця Юрія Устенка 5, 39а.
Кривий Ріг:
вулиця Левицького 13-23 (непарні), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70; вулиця Озерна: 1, 1а, 3, 5; вулиця Олега Купріянца: 2, 35а; вулиця Мартовича: 1а, 2а; вулиця Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; вулиця Олега Ричкова: 1-18, 21, 24; вулиця Сергія Заїки: 1-3, 5-11; вулиця Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15; вулиця Юрія Кажанова: 1-5, 7-12, 14.
Село Губиниха:
вулиця Лісна: 1-2; вулиця Нова: 4, 6, 10, 14.
Село Дніпровське:
вулиця Лісна: 1б; вулиця Набережна: 1, 1а, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; вулиця Спортивна: 9; вулиця Шкільна: 6, 8, 10. Відключення світла 28 березня
Дніпро:
Кривий Ріг:
вулиця Левицького: 13-23 (непарні), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70; вулиця Озерна: 1, 1а, 3, 5; вулиця Олега Купріянца: 2, 35а; вулиця Мартовича: 1а, 2а; вулиця Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; вулиця Олега Ричкова: 1-18, 21, 24; вулиця Сергія Заїки: 1-3, 5-11; вулиця Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15; вулиця Юрія Кажанова: 1-5, 7-12, 14.
Апостолове:
Село Геківка,
Інгулецький район:
село Озерне, вулиця Левицького, вулиця Купріянца, вулиця Озерна.
Жовті Води:
вулиця Козацької Слави 17-19. Відключення світла 29 березня
Кривий Ріг:
вулиця Левицького: 13-23 (непарні), 25-35, 37-39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70; вулиця Озерна: 1, 1а, 3, 5; вулиця Олега Купріянца: 2, 35а; вулиця Мартовича: 1а, 2а; вулиця Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; вулиця Олега Ричкова: 1-18, 21, 24; вулиця Сергія Заїки: 1-3, 5-11; вулиця Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15; вулиця Юрія Кажанова: 1-5, 7-12, 14.
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