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Заряжайте гаджеты: где сегодня в Днепре не будет света

Сегодня 09:30
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В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня, 15 июня, будет прекращена подача электроэнергии по нескольким адресам.

Новости Днепра про Заряжайте гаджеты: где сегодня в Днепре не будет света

Где не будет света:

  • ул. Титова: 2, 2А, 6;
  • просп. А. Поля: 96Б, 137, 137А, 139, 141, 143, 143А, 145.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграммах канале предприятия – https://t.me/cek_info.

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