Заряжайте гаджеты: где сегодня в Днепре не будет света

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграммах канале предприятия – https://t.me/cek_info .

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня, 15 июня, будет прекращена подача электроэнергии по нескольким адресам.

Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Есть попадания.…

Россия сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и…

Сегодня, 15 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать…

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 15…

ВСУ уничтожили вертолет и 580 окупантов: потери России в Украине за сутки Потери России в войне в Украине на утро четверга, 15 июня, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 217910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет. просмотров

Как в Днепре работает общественный транспорт 15 июня Сегодня, 15 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Вероятность дальнейших атак по всей территории Украины очень высока, — Генштаб Россия сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях - за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений. просмотров

Враг снова атаковал Кривой Рог ракетами, есть раненый Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Есть попадания. Ранение получил 38-летний мужчина. просмотров

Подрыв Каховской ГЭС: на Днепропетровщине открыли пункты с быстрыми тестами на холеру В пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС районах открыли инфекционные хабы, которые обеспечены быстрыми тестами для диагностики холеры. Обратиться могут пациенты с инфекционными болезнями. просмотров

Родились в рубашке: спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП на Днепропетровщине 14 июня в 11:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что неподалеку села Железнодорожное Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. просмотров