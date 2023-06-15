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Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі не буде світла

Сьогодні 09:30
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У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК сьогодні, 15 червня буде припинено подачу електроенергії за кількома адресами.
Новости Днепра про Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі не буде світла

Де не буде світла:

  • вул. Титова: 2, 2А, 6;
  • просп. О. Поля: 96Б, 137, 137А, 139, 141, 143, 143А, 145.

Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info.

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Новости Днепра про Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі не буде світлаУкраїнська Новости Днепра про Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі не буде світлаРусский

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