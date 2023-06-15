Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі не буде світла

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Де не буде світла:
Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info.
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