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  • Доставали из-под груди металла: на Днепропетровщине в ДТП пострадала водитель

Доставали из-под груди металла: на Днепропетровщине в ДТП пострадала водитель

Сегодня 15:23
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В Днепропетровской области травмировался водитель.

Новости Днепра про Доставали из-под груди металла: на Днепропетровщине в ДТП пострадала водитель

В Днепропетровской области на автодороге Знаменка – Луганск – Изварино машина вылетела в кювет. В результате аварии пострадала женщина.

В ГСЧС сообщили, что авария произошла вблизи села Первозвановка Каменского района на трассе Знаменка – Луганск – Изварино.

По данным спасателей, водитель Toyota Corolla не справилась с управлением, авто выехало за пределы дороги и перевернулось.

Женщина не смогла самостоятельно выйти из поврежденного транспортного средства, ее деблокировали спасатели. Пострадавшую госпитализировали.

Из изуродованного автомобиля женщину вытаскивали 6 спасателей.

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