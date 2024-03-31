Доставали из-под груди металла: на Днепропетровщине в ДТП пострадала водитель

В Днепропетровской области на автодороге Знаменка – Луганск – Изварино машина вылетела в кювет. В результате аварии пострадала женщина.
В ГСЧС сообщили, что авария произошла вблизи села Первозвановка Каменского района на трассе Знаменка – Луганск – Изварино.
По данным спасателей, водитель Toyota Corolla не справилась с управлением, авто выехало за пределы дороги и перевернулось.
Женщина не смогла самостоятельно выйти из поврежденного транспортного средства, ее деблокировали спасатели. Пострадавшую госпитализировали.
Из изуродованного автомобиля женщину вытаскивали 6 спасателей.
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