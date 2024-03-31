Із груди металу діставали 6 рятувальників: на Дніпропетровщині в ДТП постраждала водійка

У Дніпропетровській області на автошляху Знам’янка – Луганськ – Ізварине машина злетіла у кювет. Внаслідок аварії постраждала жінка.
У ДСНС повідомили, що аварія сталася поблизу села Первозванівка Кам’янського району на трасі Знам’янка – Луганськ – Ізварине.
За даними рятувальників, водійка «Toyota Corolla» не впоралася з керуванням, авто виїхало за межі дороги та перекинулося.
Жінка не змогла самостійно вийти з пошкодженого транспортного засобу, її деблокували рятувальники. Постраждалу госпіталізували.
Із понівеченої автівки жінку витягували 6 рятувальників.
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