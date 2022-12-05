«Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставка

Это живопись, скульптура, графика. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.
«Мы собрали лучшие работы 95 профессиональных художников и молодых художников региона. Темы самые разнообразные. Работы представлены в разных жанрах: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Есть также петриковская роспись. Надеемся, что выставка станет своеобразной арт-терапией и принесет эстетическое удовольствие», – рассказала Наталья Першина, заведующая отделом культуры, туризма, национальностей и религий Днепропетровской ОВА.
Работы на выставке – различной тематики. Художники отразили красоту и величие родного края. Изобразили портреты защитников и реалии войны.
Выставка продлится до 31 января 2023 года. Также пройдут экскурсии и мастер-классы. А еще – благотворительный аукцион. Организаторы будут собирать средства для Вооруженных Сил Украины и художников, которые оказались в затруднительном положении.
Выставка посвящена 90-летию региона и 65-летию областной организации Национального союза художников Украины.
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