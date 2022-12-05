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«Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставка

Сегодня 09:30
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Художественная выставка «Искусство Сичеславщины» открылась в Днепре, в областной организации Национального союза художников Украины. На ней собрано 260 лучших работ художников региона, созданных за последнее десятилетие.

Новости Днепра про «Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставка

Это живопись, скульптура, графика. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

«Мы собрали лучшие работы 95 профессиональных художников и молодых художников региона. Темы самые разнообразные. Работы представлены в разных жанрах: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Есть также петриковская роспись. Надеемся, что выставка станет своеобразной арт-терапией и принесет эстетическое удовольствие», – рассказала Наталья Першина, заведующая отделом культуры, туризма, национальностей и религий Днепропетровской ОВА.

Работы на выставке – различной тематики. Художники отразили красоту и величие родного края. Изобразили портреты защитников и реалии войны.

Выставка продлится до 31 января 2023 года. Также пройдут экскурсии и мастер-классы. А еще – благотворительный аукцион. Организаторы будут собирать средства для Вооруженных Сил Украины и художников, которые оказались в затруднительном положении. 

Выставка посвящена 90-летию региона и 65-летию областной организации Национального союза художников Украины.

Новости Днепра про «Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставка

Новости Днепра про «Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставка

Новости Днепра про «Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставка

Новости Днепра про «Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставка

Новости Днепра про «Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставкаУкраїнська Новости Днепра про «Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставкаРусский

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