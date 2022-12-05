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Днепровские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52: (ВІДЕО)

Сегодня 06:45
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Днепровские зенитчики сегодня сбили российский вертолет Ка-52.

Новости Днепра про Днепровские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52: (ВІДЕО)

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Сегодня 4 декабря подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток» сбил вражеский вертолет Ка-52.

Новости Днепра про Днепровские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52: (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Днепровские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52: (ВІДЕО)Русский

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