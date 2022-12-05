«Мистецтво Січеславщини»: у Дніпрі відкрилась художня виставка

Це картини, скульптури, графіка. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.
«Зібрали кращі роботи 95 професійних художників та молодих митців регіону. Тематика – найрізноманітніша. Представлені твори у різних жанрах: живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво. Є і Петриківський розпис. Сподіваємося, виставка стане своєрідною арт-терапією та принесе естетичне задоволення», – зазначила начальниця управління культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської ОВА Наталія Першина.
Роботи на виставці – різної тематики. Митці відобразили красу і велич рідного краю. Зобразили портрети захисників і реалії війни.
Виставка працюватиме до 31 січня 2023 року. Будуть там й екскурсії та майстер-класи. А ще – благодійний аукціон. Збиратимуть кошти для ЗСУ та митців, які опинилися в скруті.
Виставка присвячена 90-річчю області та 65-річчю обласної організації Національної спілки художників України.
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