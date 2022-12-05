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Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям россиян, — Генштаб

Сегодня 08:00
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Украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения личного состава и техники россиян. Кроме этого, украинские защитники отразили 13 атак оккупантов на Донбассе.

Новости Днепра про Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям россиян, - Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецк.

За прошедшие сутки россияне нанесли 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружена.
  • Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
  • На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области.
  • На Слобожанском направлении обстрелов из разнокалиберной артиллерии, со стороны россиян, подверглись районы населенных пунктов Тимофеевка, Стрелка, Старица, Бугроватка, Огурцово, Волчанск, Бочково, Малая Волчья, Двуречная, Тавильжанка и Богдановское Харьковской области.
  • В Купянском и Лиманском направлениях россияне ведут оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Площадка в Луганской области и Ямполевка и Андреевка Донецкой области.
  • На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Соледар, Часов Яр, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Клищиевка, Опытное, Курдюмовка, Железное, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Весе, Красное.
  • В Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка, Нескучное, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка, Новоданиловка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное и Дорожнянка Запорожской области.
  • В Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии районы более двадцати населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Российские оккупанты не прекращают огневого террора гражданского населения города Херсона.

Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы россиян в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов россиян.

В то же время наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПлА оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два пункта управления, состав боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один другой важный объект россиян.

Кроме того, по имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области россияне усилили административно-полицейский режим и ввел комендантский час. Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населённых пунктах разрешено только днем.

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