Как в Днепре работает общественный транспорт 17 марта

Также по городу будет работать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 739 автобусов (из них 144 – большой вместимости).

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad , или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot .

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Сегодня, 17 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

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