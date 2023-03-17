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Как в Днепре работает общественный транспорт 17 марта

Сегодня 08:30
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Сегодня, 17 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Новости Днепра про Как в Днепре работает общественный транспорт 17 марта

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.

Также по городу будет работать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 739 автобусов (из них 144 – большой вместимости).

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