Вину не признал: по делу стрелка из «Южмаша» в Днепре назначили новое заседание - Днепр Инфо
Вину не признал: по делу стрелка из «Южмаша» в Днепре назначили новое заседание
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Сегодня 10:41

В Красногвардейском районном суде Днепра 10 февраля продолжили заседание по делу нацгвардейца Артемия Рябчука.

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Об этом сообщает «9 канал».

Напомним, 27 января 2022 года срочник устроил стрельбу на «Южмаше». Его обвиняют в убийстве пятерых и неоконченном убийстве еще пятерых человек.

Отмечается, что на заседании прокурор зачитал обвинения. Рябчук вины не признал ни по одному из пунктов.

Также дело усложняет то, что одна из пострадавших сейчас находится на оккупированной территории, а еще одна лечится за границей. Они должны выступать в суде в качестве свидетелей.

В заседании объявлен перерыв до 24 февраля.

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