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  • Вину не визнав: у справі стрілка з “Південмашу” у Дніпрі призначили нове засідання

Вину не визнав: у справі стрілка з “Південмашу” у Дніпрі призначили нове засідання

Сьогодні 10:41
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У Красногвардійському районному суді Дніпра 10 лютого продовжили засідання у справі нацгвардійця Артемія Рябчука.

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Про це повідомляє “9 канал”.

Нагадаємо, 27 січня 2022 року строковик влаштував стрілянину на “Південмаші”. Його звинувачують у вбивстві п’ятьох і незакінченому вбивстві ще п’ятьох людей.

Зазначається, що на засіданні прокурор зачитав обвинувачення. Рябчук провини не визнав по жодному з пунктів.

Також справу ускладнює те, що одна з потерпілих наразі перебуває на окупованій території, а ще одна лікується за кордоном. Вони повинні виступати у суді в ролі свідків.

У засіданні оголошено перерву до 24 лютого.

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