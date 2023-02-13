У Новокодацькому районі Дніпра автомобіль Mazda збив велосипедиста. Водій не побачив чоловіка на велосипеді та наїхав на нього.
Велосипедиста госпіталізували із серйозними травмами.
Раніше ми писали: На Дніпропетровщині авто з 6-ма пасажирами злетіло в кювет: водій помер, серед поранених є діти
Джерело: “Дніпро Оперативний”
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