У Дніпрі на стіні багатоповерхівки знайшли Мона Лізу (ФОТО)

У Дніпрі знайшли копію відомої картини.

Якщо ви думали, що на стінах дніпровських багатоповерхівок можна знайти тільки нецензурні написи та аматорські графіті, то ви помилялися. Іноді там з’являються справжні шедеври.

Так, на стіні однієї з багатоповерхівок на “12 кварталі” помітили копію всесвітньовідомої картини Леонардо да Вінчі – “Джоконда” або ж “Мона Ліза”. Своєю знахідкою поділилася дніпрянка Марина Першина. За її словами, стріт-арт знаходиться на фасаді будинку за адресою Кротова, 13.

Судячи з фото, невідомий митець для створення картини використав підручні матеріали та просто відколупав штукатурку на стіні. Таким чином, це більше схоже на мозаїку, аніж на мурал.

В коментарях під дописом дніпряни уточнили, що картина з’явилася тут в 2019 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про загадкову скульптуру гнома на Святослава Хороброго та зефірний ліс, який “виріс” на проспекті Дмитра Яворницького.

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