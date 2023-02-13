Чи будуть дніпряни забезпечені водою, теплом та світлом: ситуація на ранок

У Дніпрі не зафіксовано відключень тепла, води та світла.

За повідомленням НЕК «Укренерго» на сьогодні, 13 лютого, ліміти споживання електроенергії для Дніпропетровської області відсутні. Проте енергетики зазначають, що у випадку перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання згідно зі стабілізаційними графіками.

Дніпрян просять споживати електроенергію та за можливості обмежити використання електроприладів або ж взагалі відмовитися від їхнього використання. Це допоможе уникнути масштабних аварій на електромережах та стабілізувати енергосистему.

У Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Наразі всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго» в роботі. Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.

Знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано. Станом на 6:00 аварійні ситуації на мережах теплопостачання відсутні.

За минулу добу, 12 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 28 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 22 пошкодження на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

вул. Будівельників;

вул. Войцеховича;

вул. Коцюбинського.

Станом на 6 ранку проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

Після напруженої та безперервної роботи аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» завершила ремонтні роботи на водоводі по вул. Яна Гуса, 36. Комунальники замінили близько 150 метрів старих металевих труб на нові поліетиленові. Водопостачання у мешканців будинків № 1-50 по вул. Яна Гуса – відновлено.

Наразі жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Читайте також:

Українська Русский

Автор: