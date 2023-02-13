В Днепре на Автобусной произошел взрыв в доме: пострадала женщина и погиб мужчина

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.
Вчера около 22:30 спасатели выехали на Автобусную для тушения пожара в здании. На месте происшествия, когда они уже ликвидировали пламя, раздался взрыв в доме, который находился рядом.
Взрыв разрушил конструкции дома, а пламя полностью охватило его. Пожар разгорался. В этом событии пострадала 44-летняя женщина, ее госпитализировали с предварительным диагнозом – ожоги верхних конечностей и закрытая черепно-мозговая травма.
В результате взрыва и пожара уничтожены конструкции жилого дома, также повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль «Hyundai-Tucson». Общая площадь пожара составила 120 кв.
Кроме того, во время ликвидации пожара и разбора разрушенного дома спасатели обнаружили тело мужчины. Данные устанавливают правоохранители.
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