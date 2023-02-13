Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на стене многоэтажки нашли Мона Лизу (ФОТО)

Сегодня 10:25
просмотров

В Днепре нашли копию известной картины.

Если вы думали, что на стенах днепровских многоэтажек можно найти только нецензурные надписи и аматорские граффити, вы ошибались. Иногда там появляются настоящие шедевры.

Так, на стене одной из многоэтажек на «12 квартале» заметили копию всемирно известной картины Леонардо да Винчи — «Джоконда» или «Мона Лиза». Своей находкой поделилась днепрянка Марина Першина. По ее словам, стрит-арт находится на фасаде дома по адресу Кротова, 13.

Судя по фото, неизвестный художник для создания картины использовал подручные материалы и просто отковырял штукатурку на стене. Таким образом, это больше похоже на мозаику, чем на мурал.

В комментариях под сообщением днепряне уточнили, что картина появилась здесь в 2019 году.

Новости Днепра про В Днепре на стене многоэтажки нашли Мона Лизу (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали о загадочной скульптуре гнома на Святослава Храброго и зефирном лесе, который «вырос» на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на стене многоэтажки нашли Мона Лизу (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на стене многоэтажки нашли Мона Лизу (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вину не признал: по делу стрелка из «Южмаша» в Днепре назначили новое заседание
    Новости Днепра
    Сегодня 10:41
    Вину не признал: по делу стрелка из «Южмаша» в Днепре назначили новое заседание

    В Красногвардейском районном суде Днепра 10 февраля продолжили заседание по…

    ДТП в Новокодакском районе: в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    ДТП в Новокодакском районе: в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста

    В Днепре на улице Большая Диевская водитель автомобиля Mazda сбил…

    Будут ли днепряне снабжены водой, теплом и светом: ситуация на утро
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Будут ли днепряне снабжены водой, теплом и светом: ситуация на утро

    В Днепре не зафиксированы отключения тепла, воды и света.

    Сегодня в Днепре будут работать 43 троллейбуса и 60 трамваев
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Сегодня в Днепре будут работать 43 троллейбуса и 60 трамваев

    Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций,…

    Последние новости

    Вину не признал: по делу стрелка из «Южмаша» в Днепре назначили новое заседание
    Вину не признал: по делу стрелка из «Южмаша» в Днепре назначили новое заседание

    В Красногвардейском районном суде Днепра 10 февраля продолжили заседание по делу нацгвардейца Артемия Рябчука.

    Сегодня 10:41
    0
    просмотров
    ДТП в Новокодакском районе: в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста
    ДТП в Новокодакском районе: в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста

    В Днепре на улице Большая Диевская водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    В Днепре на Автобусной произошел взрыв в доме: пострадала женщина и погиб мужчина
    В Днепре на Автобусной произошел взрыв в доме: пострадала женщина и погиб мужчина

    В Днепре по улице Автобусной произошел взрыв в частном доме. В результате этого пострадала женщина.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Сбежала из магазина сладостей: во Львове разыскали 4-летнюю девочку из Кривого Рога
    Сбежала из магазина сладостей: во Львове разыскали 4-летнюю девочку из Кривого Рога

    Об этом сообщили в Патрульной полиции.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Будут ли днепряне снабжены водой, теплом и светом: ситуация на утро
    Будут ли днепряне снабжены водой, теплом и светом: ситуация на утро

    В Днепре не зафиксированы отключения тепла, воды и света.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Сегодня в Днепре будут работать 43 троллейбуса и 60 трамваев
    Сегодня в Днепре будут работать 43 троллейбуса и 60 трамваев

    Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    ВСУ отразили атаки россиян в четырех областях, — Генштаб
    ВСУ отразили атаки россиян в четырех областях, — Генштаб

    Россияне несут значительные потери и сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Под Бахмутом в бою погиб Герой из Кривого Рога Вячеслав Долгий
    Под Бахмутом в бою погиб Герой из Кривого Рога Вячеслав Долгий

    6 февраля, выполняя боевое задание под Бахмутом Донецкой области, погиб наш земляк, Вячеслав Владимирович Долгий из Кривого Рога.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 13 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладно
    Погода на 13 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладно

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Вечером россияне запустили на Днепр и область разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров, – Воздушные силы ВСУ
    Вечером россияне запустили на Днепр и область разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров, – Воздушные силы ВСУ

    Сегодня в 19:59 в Днепре и области объявили воздушную тревогу. Отбой дали в 20:36.

    Вчера 22:46
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх