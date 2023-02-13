В Днепре на стене многоэтажки нашли Мона Лизу (ФОТО)

В Днепре нашли копию известной картины.

Если вы думали, что на стенах днепровских многоэтажек можно найти только нецензурные надписи и аматорские граффити, вы ошибались. Иногда там появляются настоящие шедевры.

Так, на стене одной из многоэтажек на «12 квартале» заметили копию всемирно известной картины Леонардо да Винчи — «Джоконда» или «Мона Лиза». Своей находкой поделилась днепрянка Марина Першина. По ее словам, стрит-арт находится на фасаде дома по адресу Кротова, 13.

Судя по фото, неизвестный художник для создания картины использовал подручные материалы и просто отковырял штукатурку на стене. Таким образом, это больше похоже на мозаику, чем на мурал.

В комментариях под сообщением днепряне уточнили, что картина появилась здесь в 2019 году.

Напомним, ранее мы писали о загадочной скульптуре гнома на Святослава Храброго и зефирном лесе, который «вырос» на проспекте Дмитрия Яворницкого.

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