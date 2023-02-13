Будут ли днепряне снабжены водой, теплом и светом: ситуация на утро

В Днепре не зафиксированы отключения тепла, воды и света.

По сообщению НЭК «Укрэнерго» сегодня, 13 февраля, лимиты потребления электроэнергии для Днепропетровской области отсутствуют. Однако энергетики отмечают, что в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения согласно стабилизационным графикам.

Днепрян просят потреблять электроэнергию и по возможности ограничить использование электроприборов или вообще отказаться от их использования. Это поможет избежать масштабных аварий на электросетях и стабилизировать энергосистему.

В Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.

Все районные, квартальные и домовые котельные, а также тепло-распределительные пункты КП «Теплоэнерго» в работе. Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.

Отключений электроэнергии на объектах теплоснабжения в Днепре не зафиксировано. По состоянию на 6:00 аварийные ситуации на сетях теплоснабжения отсутствуют.

За прошедшие сутки, 12 февраля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 28 засоров на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 22 повреждения на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:

ул. Строителей;

ул. Войцеховича;

ул. Коцюбинского.

На 6 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

После напряженной и непрерывной работы аварийная бригада КП «Днепрводоканал» завершила ремонтные работы на водоводе по ул. Яна Гуса, 36. Коммунальщики заменили около 150 метров старых металлических труб новыми полиэтиленовыми. Водоснабжение у жителей домов №1-50 по ул. Яна Гуса – восстановлена.

Пока никаких аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотвода не зафиксировано.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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