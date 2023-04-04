ВСУ уничтожили два вражеских пункта управления, а РФ атакует на четырех направлениях, — Генштаб

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, в частности, применил 17 БпЛА типа «Шахед-136». 14 из них были уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские захватчики продолжают использовать тактику террора. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отражено более 45 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.
Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Российская Федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию Республики Беларусь, ее военную инфраструктуру. Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бачевск, Волфин и Запсилье Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Стрелка, Огурцово, Волчанск, Рублено, Дворичанское в Харьковской области.
На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крахмальное — Луганской.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кременной. Под артиллерийский обстрел попали Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Колодцы и Заречное в Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут — в течение суток наши защитники отразили около 20 атак противника. Вместе с тем противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Белая Гора, Клебан-Бык и Новодмитровка.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. Вместе с тем, враг совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные способности. Обстрелял Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Берислав, Веселое, Бургунку, Антоновку, Огромный, а также город Херсон.
Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая личное жилье мирных граждан Украины. Так, в городе Старобельск Луганской области так называемая оккупационная «власть» использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, временно покинувшие граждане Украины. Такие действия происходят под предлогом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами. Также участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
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