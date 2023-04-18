ВСУ уничтожили более 183 тысяч оккупантов: ситуация на 18 апреля

С 24 февраля 2022 года в Украине погибли около 183 130 российских солдат, 470 из них – за последние сутки.
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