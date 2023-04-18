ВСУ уничтожили более 183 тысяч оккупантов: ситуация на 18 апреля

В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 18 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.

С 24 февраля 2022 года в Украине погибли около 183 130 российских солдат, 470 из них – за последние сутки.

танков ‒ 3661 (+1) единица;

боевых бронированных машин – 7098 (+11) единиц;

артиллерийских систем – 2810 (+6) единиц;

РСЗО – 538 (+0) единиц;

средства ПВО – 285 (+0) единиц;

самолетов – 308 (+0) единиц;

вертолетов – 293 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2353 (+6);

крылатые ракеты – 911 (+0);

корабли /катера ‒ 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5676 (+4) единицы;

специальная техника – 330 (+2).

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