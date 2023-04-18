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ЗСУ знищили понад 183 тисячі окупантів: ситуація на 18 квітня

Сьогодні 10:00
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У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 18 квітня дані щодо втрат російської армії у війні проти України.

Новости Днепра про ЗСУ знищили понад 183 тисячі окупантів: ситуація на 18 квітня

З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 183 130 російських солдатів, 470 із них – за останню добу.

  • танків ‒ 3661 (+1) одиниця;
  • бойових броньованих машин ‒ 7098 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем – 2810 (+6) одиниць;
  • РСЗВ – 538 (+0) одиниць;
  • засоби ППО ‒ 285 (+0) одиниць;
  • літаків – 308 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 293 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6);
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4) одиниці;
  • спеціальна техніка ‒ 330 (+2).

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Новости Днепра про ЗСУ знищили понад 183 тисячі окупантів: ситуація на 18 квітняУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ знищили понад 183 тисячі окупантів: ситуація на 18 квітняРусский

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