ЗСУ знищили понад 183 тисячі окупантів: ситуація на 18 квітня
У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 18 квітня дані щодо втрат російської армії у війні проти України.
З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 183 130 російських солдатів, 470 із них – за останню добу.
танків ‒ 3661 (+1) одиниця; бойових броньованих машин ‒ 7098 (+11) одиниць; артилерійських систем – 2810 (+6) одиниць; РСЗВ – 538 (+0) одиниць; засоби ППО ‒ 285 (+0) одиниць; літаків – 308 (+0) одиниць; гелікоптерів – 293 (+0) одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6); крилаті ракети ‒ 911 (+0); кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4) одиниці; спеціальна техніка ‒ 330 (+2). Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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