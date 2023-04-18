ЗСУ знищили понад 183 тисячі окупантів: ситуація на 18 квітня

У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 18 квітня дані щодо втрат російської армії у війні проти України.

З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 183 130 російських солдатів, 470 із них – за останню добу.

танків ‒ 3661 (+1) одиниця;

бойових броньованих машин ‒ 7098 (+11) одиниць;

артилерійських систем – 2810 (+6) одиниць;

РСЗВ – 538 (+0) одиниць;

засоби ППО ‒ 285 (+0) одиниць;

літаків – 308 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 293 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6);

крилаті ракети ‒ 911 (+0);

кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4) одиниці;

спеціальна техніка ‒ 330 (+2).

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