ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе и атаковали позиции их ЗРК, — Генштаб

В течение суток противник нанес 5 ракетных ударов по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области и 13 авиационных ударов. Также произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены. На Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.
Противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Танковые, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов. Среди них Гута-Студенецкая, Бучки и Михалькина Слобода Черниговской области; Нововасильевка, Сопич, Кучеровка, Студенок, Казачье, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Ворожба, Волфино, Юнаковка Сумской области, а также Басовое, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Веселое, Волчанск, Варваровка и Григоровка Харьковской области.
На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Кисловка, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Терны и Ямполевка Луганской области.
На Бахмутском направлении от танкового огня и всего спектра артиллерии пострадали районы более 20 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Новобахмутовка, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.
В Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, а именно: Времовка, Свободное Поле, Новоселка, Новополь в Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Белогорье, Новоданиловка и Веселое Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать гражданское население. Обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Веселое, Бургунка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.
На временно оккупированных территориях украинского Крыма Российская Федерация продолжает меры скрытой мобилизации за счет местных жителей – граждан Украины. В частности, в городе Севастополь с 20 января 2023 г. российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери России в так называемой «специальной военной операции» за счет местных гражданских лиц из подразделений черноморского флота. Всем гражданским работникам определено заполнить формы, где указать сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения.
Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в боях Силами обороны Украины. Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области. Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
В течение текущих суток подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за 30 минут были уничтожены 3 российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеньевка Волновахского района Донецкой области. Также в районе Бахмута украинские защитники сбили российский Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 8 районов сосредоточения оккупантов.
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