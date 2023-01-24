Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе и атаковали позиции их ЗРК, — Генштаб

ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе и атаковали позиции их ЗРК, — Генштаб

Сегодня 20:30
просмотров

Вооруженные силы Украины отразили наступление российских оккупантов в Донецкой области и нанесли удары по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Новости Днепра про ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе и атаковали позиции их ЗРК, - Генштаб

В течение суток противник нанес 5 ракетных ударов по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области и 13 авиационных ударов. Также произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены. На Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

Противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Танковые, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов. Среди них Гута-Студенецкая, Бучки и Михалькина Слобода Черниговской области; Нововасильевка, Сопич, Кучеровка, Студенок, Казачье, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Ворожба, Волфино, Юнаковка Сумской области, а также Басовое, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Веселое, Волчанск, Варваровка и Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Кисловка, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении от танкового огня и всего спектра артиллерии пострадали районы более 20 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Новобахмутовка, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, а именно: Времовка, Свободное Поле, Новоселка, Новополь в Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Белогорье, Новоданиловка и Веселое Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать гражданское население. Обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Веселое, Бургунка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

На временно оккупированных территориях украинского Крыма Российская Федерация продолжает меры скрытой мобилизации за счет местных жителей – граждан Украины. В частности, в городе Севастополь с 20 января 2023 г. российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери России в так называемой «специальной военной операции» за счет местных гражданских лиц из подразделений черноморского флота. Всем гражданским работникам определено заполнить формы, где указать сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения.

Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в боях Силами обороны Украины. Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области. Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

В течение текущих суток подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за 30 минут были уничтожены 3 российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеньевка Волновахского района Донецкой области. Также в районе Бахмута украинские защитники сбили российский Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 8 районов сосредоточения оккупантов.

Читайте также:

Новости Днепра про ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе и атаковали позиции их ЗРК, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе и атаковали позиции их ЗРК, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов

    Именно во столько оценили ущерб рыбинспекторы, нанесенные окружающей среде незаконным…

    Брали все подряд: в Павлограде двое мужчин торговали ворованным на дачах добром
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Брали все подряд: в Павлограде двое мужчин торговали ворованным на дачах добром

    В Павлограде двое мужчин 18 и 46 лет обворовывали дачи.

    3 млн грн на мусоре: в Днепре будут судить директора одного из КП и его подельников за присвоение бюджетных средств
    Новости Днепра
    Сегодня 18:39
    3 млн грн на мусоре: в Днепре будут судить директора одного из КП и его подельников за присвоение бюджетных средств

    В Днепре будут судить директора одного из коммунальных предприятий и…

    Фабрика Лурье, магазин «Лилея» и водолечебница в центре: 10 зданий, спроектированных зодчим Тиссеном в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 18:35
    Фабрика Лурье, магазин «Лилея» и водолечебница в центре: 10 зданий, спроектированных зодчим Тиссеном в Днепре

     В Днепре не так много хорошо сохранившихся зданий, которые были…

    Последние новости

    Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов
    Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов

    Именно во столько оценили ущерб рыбинспекторы, нанесенные окружающей среде незаконным рыболовством. Однако самих браконьеров инспекторы не обнаружили. Нашли их во время рейда возле села Свободное Криворожского района.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Брали все подряд: в Павлограде двое мужчин торговали ворованным на дачах добром
    Брали все подряд: в Павлограде двое мужчин торговали ворованным на дачах добром

    В Павлограде двое мужчин 18 и 46 лет обворовывали дачи.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Днепре ввели экстренные отключения электричества: какая ситуация с водой и отоплением на вечер
    В Днепре ввели экстренные отключения электричества: какая ситуация с водой и отоплением на вечер

    В Днепре и Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Все из-за существенного превышения лимитов потребления, выделенных НЭК Укрэнерго на сегодня.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    3 млн грн на мусоре: в Днепре будут судить директора одного из КП и его подельников за присвоение бюджетных средств
    3 млн грн на мусоре: в Днепре будут судить директора одного из КП и его подельников за присвоение бюджетных средств

    В Днепре будут судить директора одного из коммунальных предприятий и его подельников за присвоение бюджетных средств. Сумма ущерба составляет более 3 млн грн.

    Сегодня 18:39
    0
    просмотров
    Фабрика Лурье, магазин «Лилея» и водолечебница в центре: 10 зданий, спроектированных зодчим Тиссеном в Днепре
    Фабрика Лурье, магазин «Лилея» и водолечебница в центре: 10 зданий, спроектированных зодчим Тиссеном в Днепре

     В Днепре не так много хорошо сохранившихся зданий, которые были построены более 100 лет назад. Часть из них изменили свой облик в период восстановления после Второй мировой войны, но часть выглядит так, как и задумывал их зодчий.

    Сегодня 18:35
    просмотров
    Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше
    Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

    Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о том, как живут жители Днепра за границей, что их удивляет, поражает, огорчает или веселит. Сегодня мы подготовили рассказ о жизни в польском городе Вроцлав.

    Сегодня 17:45
    просмотров
    Необычное явление: в Днепре посреди реки собрались сотни ворон (ФОТО)
    Необычное явление: в Днепре посреди реки собрались сотни ворон (ФОТО)

    В Днепре сегодня заметили необычное явление – на косе на жилом массиве Победа сотни ворон собрались посреди реки.

    Сегодня 17:40
    0
    просмотров
    Уже второй раз через месяц: в Днепре обнаружили авто, которое ищет Интерпол
    Уже второй раз через месяц: в Днепре обнаружили авто, которое ищет Интерпол

    Днепровские патрульные обнаружили разыскиваемый Интерполом автомобиль.

    Сегодня 17:33
    0
    просмотров
    Будьте осторожны в темноте: в Кривом Роге сбили 18-летнюю девушку и 64-летнего мужчину
    Будьте осторожны в темноте: в Кривом Роге сбили 18-летнюю девушку и 64-летнего мужчину

    К сожалению, из-за ракетных ударов рф по энергетической инфраструктуре все области Украины вынуждены экономить электроэнергию.

    Сегодня 16:53
    0
    просмотров
    В Днепре в мусорнике у вокзала нашли коробку с патронами
    В Днепре в мусорнике у вокзала нашли коробку с патронами

    В Днепре у вокзала нашли патроны.

    Сегодня 16:52
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх