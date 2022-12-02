ВСУ отразили атаки врага в районе 14 населенных пунктов, — Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах Беларуси продолжается подготовка отдельных подразделений противника.
На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Стрелка, Терновая, Чугуновка, Двуречное и Западное Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площадка в Луганской области и Новоселовка и Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник продолжает сосредотачивать главные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Андреевка, Серебрянка, Верхнекаменное, Дружба, Спорное, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Северное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курд Нью-Йорк в Донецкой области.
На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Огневого поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели районы Авдеевки, Первомайского, Веселого, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Времовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.
На Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Огненное поражение потерпели Никополь, Каменское, Гуляйполе, Дорожнянка, Белогорье Запорожской области и Ильинка на Днепропетровщине.
На Херсонском направлении враг также в обороне. Артиллерийское влияние испытали районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр, в частности, Качкаровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и город Херсон.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выимка, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Мариинка Донецкой области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
За прошедшие сутки наши воины сбили 1 БПЛА типа «Орлан-10». Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также 5 других важных объектов оккупантов.
На временно занятой территории Херсонской области враг ужесточил фильтрационные меры. В частности на пропускных пунктах на въезд и выезд из города Геническ оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.
На временно оккупированной территории Крыма сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации. По имеющейся информации, в городе Керчь проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.
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