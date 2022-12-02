В Украине с 1 декабря начали оформление документов для участников боевых действий: кто может получить статус

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, впервые гражданам, которые участвуют в полномасштабной войне в Россией, начнут оформлять документы, подтверждающие их статут, и дающие определенные льготы в будущем.
К участникам боевых действий в Украине относятся военнослужащие, резервисты, военнообязанные и добровольцы Вооруженных сил; ТРО; Национальной гвардии; СБУ; Службы внешней разведки; Госпогранслужбы; Госспецтрансслужбы; военнослужащие военных прокуратур; лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС; полицейские; лица рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы.
Кроме того, статус УБД может быть присвоен Сотрудникам Службы судебной охраны и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в антитеррористических районах в период ее проведения.
Получить статут УБД можно тремя способами:
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