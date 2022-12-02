В Украине с 1 декабря начали оформление документов для участников боевых действий: кто может получить статус

Украинцы с 1 декабря 2022 могут оформить документы для получения статуса участника боевых действий (УБД). Принимать решение о предоставлении этого статуса будут специальные комиссии, созданные Минобороны.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, впервые гражданам, которые участвуют в полномасштабной войне в Россией, начнут оформлять документы, подтверждающие их статут, и дающие определенные льготы в будущем.

К участникам боевых действий в Украине относятся военнослужащие, резервисты, военнообязанные и добровольцы Вооруженных сил; ТРО; Национальной гвардии; СБУ; Службы внешней разведки; Госпогранслужбы; Госспецтрансслужбы; военнослужащие военных прокуратур; лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС; полицейские; лица рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы.

Кроме того, статус УБД может быть присвоен Сотрудникам Службы судебной охраны и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в антитеррористических районах в период ее проведения.

Получить статут УБД можно тремя способами:

за обращением командира части, централизованно подающей документы на подчиненных военнослужащих;

за личным обращением военнослужащего, который самостоятельно собирает документы и представляет их в соответствующую комиссию;

за личным обращением лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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