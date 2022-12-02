ЗСУ відбили атаки ворога в районі 14 населених пунктів, – Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 1 грудня успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Білорусі продовжується підготовка окремих підрозділів противника.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Дворічне та Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Новоселівка і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах населених пунктів Андріївка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Північне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Кліщіївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони Авдіївки, Первомайського, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Вогневого ураження зазнали Нікополь, Кам’янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Білогір’я Запорізької області та Ільїнка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог також в обороні. Артилерійського впливу зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Качкарівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та місто Херсон.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили 1 БпЛА типу “Орлан-10”. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та ОВТ, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.

На тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів.

На тимчасово окупованій території Криму співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації. За наявною інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.

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