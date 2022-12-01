У Дніпрі під час пожежі дитина отруїлася чадним газом

У Дніпрі під час пожежі постраждала дитина.

Про це розповіли в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

За словами рятувальників, увечері 30 листопада, їм надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир багатоповерхівки на житловому масиві Тополя-2.

Прибувши на місце, вогнеборці побачили, що з квартири на 9 поверсі йде дим. Пожежа почалася в спальній кімнаті. Горіли особисті речі господарів помешкання.

14-річний хлопець отруївся продуктами горіння, його вивели із квартири та передали медикам. Наразі неповнолітній знаходиться в лікарні.

Пожежу локалізовано о 22:45 та ліквідовано о 22:52.

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