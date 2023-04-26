ВСУ отразили 43 атаки окупантов в Донецкой области, — Генштаб

ВСУ отбили 43 атаки оккупантов в Донецкой области и сбили разведывательный БпЛА типа "Supercam".

Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

В течение суток противник нанес 3 ракетных, 31 авиационный удар и совершил около 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отражено 43 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Медведевка, Галагановка, Леоновка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Шпиль и Николаевка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое в Харьковской области

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Терны, Торское, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Парасковеевке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Вместе с тем в течение суток произвел обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них — Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Берегово Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа «Supercam».