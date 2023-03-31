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  • ВСУ отразили 30 вражеских атак на востоке, а россияне применили баллистику, — Генштаб

ВСУ отразили 30 вражеских атак на востоке, а россияне применили баллистику, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Украинские военные отразили 30 атак российских оккупантов на востоке. Тем временем захватчики выпустили баллистические ракеты по мирным городам Украины.

Новости Днепра про ВСУ отразили 30 вражеских атак на востоке, а россияне применили баллистику, - Генштаб

В течение 31 марта россияне нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов с РСЗО.

Оккупанты не могут достичь желаемых результатов на поле боя, поэтому продолжают цинично терроризировать мирных украинцев. В пятницу враг нанес очередной ракетный удар по гражданским объектам Запорожья и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. Для авиационных ударов захватчики также задействовали 6 ударных дронов-камикадзе Shahed-136 — все их уничтожили наши бойцы.

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. В течение суток подразделения Сил обороны отразили более 30 вражеских атак. Самыми ожесточенными остаются бои за Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Белогоровку.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. В рамках мероприятий боевой подготовки завершились учения подразделений ССО Вооруженных сил Беларуси. В то же время высшее политическое руководство этого государства продолжает поддерживать агрессию РФ и предоставляет врагу воздушное пространство и территорию. На белорусских полигонах идет подготовка подразделений территориальных войск ВС РФ. Однако признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
  • Оккупанты и дальше сохраняют военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
  • За пятницу захватчики обстреляли населенные пункты Барановка Черниговской области, Сосновка, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка, Александровка Сумской области, а также населенные пункты Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Глубокое, Бочково и Бударки в Харькове.
  • На Купянском направлении под вражеские обстрелы попали Каменка, Фиголовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское — Луганской.
  • На Лиманском направлении 31 марта россияне вели безуспешные наступательные действия неподалеку населенных пунктов Макеевка, Кременная, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Под артиллерийские атаки попали населенные пункты рядом с линией боевого столкновения, а именно: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное в Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут, пытаются взять его под полный контроль. За сутки захватчики обстреляли населенные пункты Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне вели наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и Первомайское, успеха не добились. Обстреляли населенные пункты Степное, Тоненькое, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение суток оккупанты активно применяли дроны для корректировки огня артиллерии, обстреляли населенные пункты Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях захватчики активных действий не проводили, совершенствовали оборонные рубежи и позиции в фортификационном отношении. Обстреляли, в частности, населенные пункты Времевка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

Тем временем авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, склад горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

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Новости Днепра про ВСУ отразили 30 вражеских атак на востоке, а россияне применили баллистику, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отразили 30 вражеских атак на востоке, а россияне применили баллистику, - ГенштабРусский

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