ВСУ атаковали вражеский пункт управления и два района скопления оккупантов, — Генштаб

Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по объектам промышленности. Пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны, осуществляет оборудование в инженерном отношении линии обороны, на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия. Ведет воздушную разведку.
За текущие сутки противник нанес 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.
В приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать отдельные подразделения своих войск.
На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Старица, Огурцово, Зарубинка, Амбарное и Двухлетняя Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площадка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка, Торское и Берестовое Донецкой области.
На Бахмутском на Авдеевском направлении х противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. В Новопавловском направлении противник ведет активную оборону на захваченных рубежах. Производит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах 21 населенного пункта. Среди них — Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Марьинка и Первомайское Донецкой области.
В Запорожском направлении враг обороняется. Осуществил обстрелы наших позиций по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. От артиллерийского огня противника пострадали районы 9 населённых пунктов.
В Криворожском и Херсонском направлениях противник создает эшелонированную систему обороны, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Осокоровка, Гавриловка, Милово, Дорожное, Веселое, Высунцы, Огромное, Станислав и Херсон.
На временно оккупированной территории АР Крым продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. В частности, в Симферополе, 19 ноября текущего года, состоялось совещание с участием так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов. Главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации.
С целью решения указанной проблемы с 21 ноября 2022 года представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись.
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла удар по району сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны, в свою очередь, поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
Читайте также:
Автор:
Жительница Верхнеднепровского района родила малыша прямо в карете «скорой» по…
По информации ювенальных прокуроров, 437 детей погибли в результате вооруженной…
Сегодня, 21 ноября, 60-летняя женщина вызвала полицию на пр. Петр…
Житель Кривого Рога украл велосипед из подъезда одной из многоэтажек.
Жительница Верхнеднепровского района родила малыша прямо в карете «скорой» по пути в роддом.
По информации ювенальных прокуроров, 437 детей погибли в результате вооруженной агрессии России в Украине.
Сегодня, 21 ноября, 60-летняя женщина вызвала полицию на пр. Петр Калнышевский. Сосед по комнате ударил ее ножом в шею. Однако наказать злоумышленника уже не удастся – полиция обнаружила его тело возле дома.
Житель Кривого Рога украл велосипед из подъезда одной из многоэтажек.
В Днепре можно купить ресторан по цене двухкомнатной квартиры в спальном районе. Из помещения можно сделать любой бизнес: от кафе до магазина или кабинета стоматолога.
Спасатели помогают всем – и людям, и животным!
В Кривом Роге полицейские более двух дней разыскивают без вести пропавших мальчишек: 8-летнего Георгия Ковалева и 6-летнего Даниила Литенца.
В Днепре спасли бойца, которому обломок мины попал в хребет.
Из-за стабилизационных и аварийных отключений электричества в Днепре жители некоторых улиц могут чувствовать перебои с водой. Свет может пропасть без предупреждения, а поэтому утренний или вечерний душ, а также мытье головы может внезапно отмениться. Но что делать, когда нужно срочно…
Такой странный домик находится во дворе на жилом массиве Победа – недалеко от яхт-клуба "Сич".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!