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ВСУ атаковали вражеский пункт управления и два района скопления оккупантов, — Генштаб

Сегодня 21:15
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Украинским военным удалось пункт управления, склад горюче-смазочных материалов россиян. Также ВСУ "накрыли" два района скопления оккупантов.

Новости Днепра про ВСУ атаковали вражеский пункт управления и два района скопления оккупантов, - Генштаб

Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по объектам промышленности. Пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны, осуществляет оборудование в инженерном отношении линии обороны, на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия. Ведет воздушную разведку.

За текущие сутки противник нанес 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

В приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать отдельные подразделения своих войск.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Старица, Огурцово, Зарубинка, Амбарное и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площадка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка, Торское и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском на Авдеевском направлении х противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. В Новопавловском направлении противник ведет активную оборону на захваченных рубежах. Производит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах 21 населенного пункта. Среди них — Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

В Запорожском направлении враг обороняется. Осуществил обстрелы наших позиций по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. От артиллерийского огня противника пострадали районы 9 населённых пунктов.

В Криворожском и Херсонском направлениях противник создает эшелонированную систему обороны, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Осокоровка, Гавриловка, Милово, Дорожное, Веселое, Высунцы, Огромное, Станислав и Херсон.

На временно оккупированной территории АР Крым продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. В частности, в Симферополе, 19 ноября текущего года, состоялось совещание с участием так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов. Главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации.

С целью решения указанной проблемы с 21 ноября 2022 года представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла удар по району сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны, в свою очередь, поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

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Новости Днепра про ВСУ атаковали вражеский пункт управления и два района скопления оккупантов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ атаковали вражеский пункт управления и два района скопления оккупантов, - ГенштабРусский

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