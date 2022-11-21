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Городские больницы Днепра продолжают спасать раненых в результате боевых действий

Сегодня 13:54
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В Днепре городские лечебные учреждения обеспечены всем необходимым для оказания медицинской помощи как гражданскому населению, так и военнослужащим.

Новости Днепра про Городские больницы Днепра продолжают спасать раненых в результате боевых действий

«Продолжаем лечить как гражданских, так и наших защитников. Среди частых травм — минно-взрывные, когда металлические обломки попадают в организм; ожоги; контузии. Моральное состояние пациентов – мотивированное, достойно держащееся. В больнице есть психолог, работающий с ними, помогающий преодолеть разные психологические травмы. Кроме того, в нашем заведении не только лечатся, но и проходят реабилитацию. В настоящее время в нашем отделении находятся пациенты, получившие именно минно-взрывные ранения. Все обломки в их конечностях достаем с помощью специального оборудования», – рассказал заведующий отделением травматологии городской больницы Алексей.
 

Новости Днепра про Городские больницы Днепра продолжают спасать раненых в результате боевых действий

Среди проходящих лечение – Вадим. Мужчина получил ранение руки в результате минометных обстрелов:
 
«В больницу доставили меня в сознании. Сегодня ожидаю операцию. Врачи будут спасать руку, доставать осколок, еще там внутри. Персонал больницы очень заботливый!».
 

Новости Днепра про Городские больницы Днепра продолжают спасать раненых в результате боевых действийУкраїнська Новости Днепра про Городские больницы Днепра продолжают спасать раненых в результате боевых действийРусский

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