Успейте зарядить гаджеты: в Днепре начались экстренные отключения света

Об этом говорится на сайте ДТЭК.
В Днепре начались экстренные отключения, поэтому графики плановых отключений, которые составлены ранее, пока неактуальны.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня за распоряжение Укрэнерго плановые отключения должны были действовать весь день.
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