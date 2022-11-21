Успейте зарядить гаджеты: в Днепре начались экстренные отключения света

В Днепре будут выключать свет не по графику.

Об этом говорится на сайте ДТЭК.

В Днепре начались экстренные отключения, поэтому графики плановых отключений, которые составлены ранее, пока неактуальны.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня за распоряжение Укрэнерго плановые отключения должны были действовать весь день.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: