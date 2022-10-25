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Вспыхнула АЗС: Филатов и Тимошенко прокомментировали взрывы в Днепре

Сегодня 21:53
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Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню.

Новости Днепра про Вспыхнула АЗС: Филатов и Тимошенко прокомментировали взрывы в Днепре

По предварительным данным, это был прилет иранского беспилотника-камикадзе. После взрыва вспыхнул пожар.

Эту информацию подтвердил мэр Днепра Борис Филатов.

Новости Днепра про Вспыхнула АЗС: Филатов и Тимошенко прокомментировали взрывы в Днепре

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко также прокомментировал ситуацию.

Новости Днепра про Вспыхнула АЗС: Филатов и Тимошенко прокомментировали взрывы в Днепре

 

 

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Новости Днепра про Вспыхнула АЗС: Филатов и Тимошенко прокомментировали взрывы в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Вспыхнула АЗС: Филатов и Тимошенко прокомментировали взрывы в ДнепреРусский

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